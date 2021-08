Red Bull Salzburg vs. Bröndby IF: Champions League Qualifikation im TV & Livestream sehen

Heute Abend startet Red Bull Salzburg in die neue Champions-League-Saison. Mit dem dänischen Meister Bröndby IF matchen sich die Bullen um den Einzug in die Gruppenphase. Wie ihr das Hinspiel im TV und Livestream sehen könnt.

Besser hätte der Saisonstart für den österreichischen Serienmeister nicht laufen können. In der Liga startete Salzburg mit vier Siegen en suite und einer Tordifferenz von 12:2. Im ÖFB-Cup wurde Hertha Wels mit 4:1 geschnupft.

"Wir wissen, dass mit Bröndby ein sehr guter Gegner auf uns wartet. Das ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Auch für mich persönlich ist es ein spezielles Spiel. Ich hatte dort eine tolle und erfolgreiche Zeit und freue mich auf das Wiedersehen", weiß Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, der zwischen Sommer 2017 und Sommer 2019 als Co-Trainer in Bröndby arbeitete.

Red Bull Salzburg gegen Bröndby im TV und Livestream sehen

Das Qualifikationsduell zwischen Red Bull Salzburg und Bröndby könnt ihr am Dienstag um 21:00 Uhr live auf DAZN verfolgen. Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte, Sebastian Kneißl analysiert das Spiel. Zudem könnt ihr das Hinspiel am Dienstagabend ab 21:00 Uhr auch auf Sky und Sky X verfolgen.

Chaos bei Red-Bull-Salzburg-Gegner Bröndby

Vor dem Champions-League-Hinspiel vermeldete Bröndby bereits sechs Corona-Fälle. Laut dänischen Medien wird ein Großteil der Spieler auch im Rückspiel am 25. August nicht zur Verfügung stehen.

Am Mittwoch wurden die Schlüsselspieler Christian Cappis, Mathias Greve und Tobias Börkeeiet sowie Ersatztorhüter Thomas Mikkelsen positiv getestet. Davor wurden bereits die beiden Spieler Sigurd Rosted und Ex-Bulle Josip Radosevic isoliert.

Sportlich läuft es bei Bröndby überhaupt nicht. Nach fünf Ligaspielen konnte noch kein Sieg eingefahren werden, in den vergangenen beiden Runden hagelte es empfindliche Niederlagen gegen die großen Rivalen FC Kopenhagen (2:4) und Nordsjaelland (0:1). Es war für Bröndby die erste Niederlage gegen Nordsjaelland seit vier Jahren.