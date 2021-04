Halbfinale in der Champions League, PSG gegen Manchester City steht auf dem Plan. Wir sagen Euch, wir Ihr die heutige Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Alle restlichen Spiele der Champions League 2020/21 live und in voller Länge sehen? Jetzt DAZN sichern und 30 Tage lang kostenlos sehen!

PSG - Manchester City: Austragungsort, Anstoß, Schiedsrichter

In der Champions League steht heute das zweite Halbfinale zwischen PSG und Manchester City an, nachdem sich gestern bereits Real Madrid und der FC Chelsea duellierten.

Austragungsort der heutigen Partie ist der Parc de Princes in Paris. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Um die Leitung der Partie wird sich ein deutsches Schiedsrichtergespann kümmern:

Schiedsrichter: Felix Brych

Felix Brych Assistenten: Mark Borsch, Stefan Lupp

Mark Borsch, Stefan Lupp VAR: Marco Fritz, Bastian Dankert

Marco Fritz, Bastian Dankert 4. Offizieller: Daniel Siebert

Champions League: Halbfinale im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Hinspiel 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid 1:1 FC Chelsea DAZN/Sky Hinspiel 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain -:- Manchester City DAZN/Sky Rückspiel 04.05.2021 21 Uhr Manchester City -:- Paris Saint-Germain DAZN/Sky Rückspiel 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid DAZN/Sky

© getty Pep Guardiola ist heute mit Manchester City bei PSG zu Gast.

PSG - Manchester City: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

PSG gegen Manchester City läuft heute nicht im Free-TV. Um das Spiel dennoch live zu sehen, habt Ihr zwei Möglichkeiten.

Zum einen überträgt Sky die Partie live. Ab 20 Uhr ist der Pay-TV-Sender mit seinem Trio um Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer live auf Sky Sport 1 HD auf Sendung. Martin Groß übernimmt dann wenige Minuten vor dem Anpfiff als Kommentator.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky das Spiel auch im Livestream an. Wenn Ihr Sky-Kunde seid, könnt Ihr das Spiel ganz bequem via Sky Go verfolgen, als Nicht-Kunde müsste Ihr auf die kostenpflichtige Variante via Sky Ticket zurückgreifen.

Allerdings könnt Ihr das Spiel auch im kostenlosen Livestream verfolgen - hier kommt DAZN ins Spiel.

Der Streaming-Dienst überträgt ab 20.30 Uhr live mit folgender Besetzung:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

Wenn Ihr kein DAZN-Kunde seid, könnt Ihr den Dienst 30 Tage lang kostenfrei testen!

PSG - Manchester City live: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der eine enorme Auswahl an Live-Fußball und Live-Sport bietet.

Das Angebot umfasst neben allen restlichen Spielen der Champions League auch die gesamte Europa League sowie ausgewählte Spiele aus Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1, MLS und internationalen Pokalwettbewerben.

Hinzu kommen Top-Events aus NBA, NFL, NHL, MLB, Tennis, Darts, Radsport, Rennsport, Boxen, UFC, Bellator, Handball, Basketball, Bowling etc.

Nach einem kostenfreie Probemonat zahlt Ihr entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr, um die Dienst weiterhin nutzen zu können.

Fünf deutsche Teams unter den ersten 30: Die Kader-Marktwerte der europäischen Top-Klubs © getty 1/31 Der Kader des VfL Wolfsburg ist wertvoller als der von Borussia M'Gladbach. Und wie hoch ist der Marktwert von RB Leipzig im Vergleich zu PSG? SPOX zeigt euch die dreißig wertvollsten Kader des europäischen Fußballs. © getty 2/31 PLATZ 30: Olympique Lyon - Marktwert: 323 Millionen Euro (Quelle: CIES Football Observatory, ausgeliehene Spieler innerhalb der Top-5-Ligen zählen zum Kaderwert dazu - Stand: 1. April 2021) © getty 3/31 PLATZ 30: VfL Wolfsburg - 323 Millionen Euro © getty 4/31 PLATZ 28: AS Monaco - 340 Millionen Euro © getty 5/31 PLATZ 27: Atalanta Bergamo - 369 Millionen Euro © getty 6/31 PLATZ 26: Villarreal CF - 376 Millionen Euro © getty 7/31 PLATZ 25: LOSC Lille - 378 Millionen Euro © getty 8/31 PLATZ 24: Wolverhampton FC - 406 Millionen Euro © getty 9/31 PLATZ 23: Real Sociedad - 423 Millionen Euro © getty 10/31 PLATZ 22: FC Sevilla - 449 Millionen Euro © getty 11/31 PLATZ 21: AS Rom - 481 Millionen Euro © getty 12/31 PLATZ 20: AC Milan - 489 Millionen Euro © getty 13/31 PLATZ 19: Leicester City - 491 Millionen Euro © getty 14/31 PLATZ 18: SSC Neapel - 501 Millionen Euro © getty 15/31 PLATZ 17: Bayer Leverkusen - 532 Millionen Euro © getty 16/31 PLATZ 16: FC Everton - 538 Millionen Euro © getty 17/31 PLATZ 15: Paris St. Germain - 603 Millionen Euro © getty 18/31 PLATZ 14: RB Leipzig - 608 Millionen Euro © getty 19/31 PLATZ 13: FC Arsenal - 633 Millionen Euro © getty 20/31 PLATZ 12: Tottenham Hotspur - 649 Millionen Euro © getty 21/31 PLATZ 11: Inter Mailand - 705 Millionen Euro © getty 22/31 PLATZ 10: Borussia Dortmund - 772 Millionen Euro © getty 23/31 PLATZ 9: FC Bayern München - 777 Millionen Euro © getty 24/31 PLATZ 8: Atletico Madrid - 791 Millionen Euro © getty 25/31 PLATZ 7: Juventus Turin - 829 Millionen Euro © getty 26/31 PLATZ 6: Real Madrid - 840 Millionen Euro © getty 27/31 PLATZ 5: FC Liverpool - 897 Millionen Euro © getty 28/31 PLATZ 4: FC Barcelona - 991 Millionen Euro © getty 29/31 PLATZ 3: FC Chelsea - 1,12 Milliarden Euro © getty 30/31 PLATZ 2: Manchester United - 1,16 Milliarden Euro © getty 31/31 PLATZ 1: Manchester City - 1,3 Milliarden Euro

PSG - Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Mbappe, Neymar

Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Mbappe, Neymar City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Champions League: Der Terminplan