Im Achtelfinal Rückspiel der UEFA Champions League geht es heute zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo zur Sache. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie heute im TV und Livestream sehen könnt.

Real Madrid - Atalanta Bergamo: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Das spanisch- italienische Duell wird heute live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Los geht es mit den Vorberichten etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn, Anstoß ist um 21.00 Uhr live aus der spanischen Hauptstadt.

Die Moderation des Abends übernimmt Daniel Herzog. Kommentator der Partie ist Max Siebald, als Experte fungiert Sebastian Kneißl.

Real Madrid - Atalanta Bergamo: Champions League heute live: Ort, Uhrzeit, Datum

Ort: Estadio Alfredo Di Stéfano

Estadio Alfredo Di Stéfano Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Datum: 16.03.2021

16.03.2021 Übertragung: DAZN

DAZN Kommentatoren: Max Siebald, Sebastian Kneißl

Real Madrid - Atalanta Bergamo: Champions League heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Real Madrid:

Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Sportiello - Palomino, Toloi, Caldara - Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens - Malinovskyi, Ilicic - Muriel

Real Madrid - Atalanta Bergamo: Champions League heute live: Die Ausgangslage

Atalanta Bergamo hat sich unter Erfolgscoach Gian Piero Gasparini zu einem echten Spitzenklub nicht nur in der heimischen Serie A, sondern auch im internationalem Geschäft entwickelt. Im nationalen Pokalwettbewerb steht der Verein nach einem Sieg gegen Neapel im Finale auch im heutigen Rückspiel gegen Real Madrid ist noch Einiges drinnen.

Das Hinspiel ging zwar mit 0:1 verloren, dennoch kann das Team um Robin Gosens mit breiter Brust in die Partie gehen. Für die Italiener ist es erst das zweite Spiel in Spanien im Rahmen der Champions League, in der vergangenen Saison besiegten die Lombardier mit 4:3 gegen den FC Sevilla und zog in die nächste Runde ein.

Doch auch bei den Galaktischen sieht es gut im Hinblick auf das Viertelfinale aus. Die Elf um Regisseur Toni Kroos konnte Zehn der letzten Elf Partien in der Königsklasse gegen italienische Teams gewinnen.

