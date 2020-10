Champions League: Ajax Amsterdam gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool will nach seinem Achtelfinal-Aus im Vorjahr in der Champions League wieder durchstarten und trifft heute auf Ajax Amsterdam. Wie Ihr das Duell in Gruppe D heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ajax Amsterdam gegen FC Liverpool: Termin, Anpfiff, Ort und Schiedsrichter

Ajax Amsterdam empfängt den FC Liverpool am heutigen Mittwoch (21. Oktober) um 21 Uhr in der Amsterdam-Arena. Die Partie wird von einer deutschen Schiedsrichter-Crew betreut.

Schiedsrichter: Felix Brych

Assistent: Mark Borsch

Assistent: Stefan Lupp

Vierter Offizieller: Daniel Siebert

Video-Assistent: Christian Dingert



Champions League: Ajax gegen Liverpool heute live im TV und Livestream sehen

Das heutige Duell zwischen Ajax und Liverpool ist nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge ab 21 Uhr mit Kommentator Flo Hauser und Experte Max Nicu.

Champions League: Ajax gegen Liverpool heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst ihr das Spektakel Ajax- Liverpool trotzdem nicht verpassen! Der SPOX-Liveticker gibt euch minütlich Updates zur Action aus Amsterdam.

Hier entlang zum Liveticker Ajax-Liverpool.

Champions League: Alle Spiele am Mittwoch

