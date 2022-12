"Schwierige Gespräche": RB Leipzig gibt ÖFB-Kicker Konrad Laimer nicht auf

Glaubt man Medienberichten der vergangenen Wochen, sind sich der FC Bayern München und ÖFB-Schlüsselspieler Konrad Laimer praktisch einig. Aufgeben will RB-Geschäftsführer Max Eberl aber offenbar nicht.

Im Sommer 2017 wechselte Konrad Laimer für läppische sieben Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig. Für die Deutschen absolvierte der 25-Jährige satte 167 Partien, erzielte elf Treffer, bereitete 18 weitere Tore vor und machte einen erheblichen Entwicklungssprung.

Im Sommer läuft der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers aus. Und sein Weg dürfte ihn zum FC Bayern führen. Laimer ist absoluter Wunschspieler von FCB-Coach Julian Nagelsmann.

Schon im vergangenen Sommer bemühte sich der Serienmeister um den österreichischen Nationalspieler, nun dürfte der Wechsel laut übereinstimmenden Medienberichten in den vergangenen Wochen und Monaten klappen.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eber will im Ringen um seinen Schlüsselspieler aber noch nicht aufgeben. "Konni ist ein großartiger Spieler mit einer großartigen Entwicklung. Wir versuchen, ihn in Leipzig zu halten. Er hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Es werden schwierige Gespräche", so Eberl in "Sport und Talk aus dem Hangar-7".