Bericht: Jürgen Klopp will Konrad Laimer zu Liverpool lotsen

Konrad Laimer dürfte derzeit in der Form seines Lebens sein. Mit RB Leipzig zog der ÖFB-Legionär ins Halbfinale der Europa League sowie Finale des DFB-Pokals ein. Zusätzlich steht in der Bundesliga ein Platz in der Königsklasse an. Einen großen Anteil an den Erfolgen hat Laimer, um dessen Dienste sich jetzt offenbar auch der FC Liverpool eingeschaltet hat.

Es kursierten bereits Gerüchte, wonach der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester United und Tottenham Hotspur am 24-Jährigen Österreicher interessiert seien. Doch nun buhlt laut dem kicker auch der FC Liverpool um den Mittelfeldmotor.

Jürgen Klopp ist dem Bericht zufolge von der Spielweise Laimers schwer angetan und will den gebürtigen Salzburger an die Anfield Road lotsen. Seine Lauf- und Zweikampfstärke passe hervorragend in das System der "Reds". Mit Naby Keita, Sadio Mane und Takumi Minamino befinden sich bereits drei Ex-Salzburger in den Reihen von Klopps "Pressing-Maschine".

Vorerst liegt Laimers Fokus aber auf der aktuellen Spielzeit, Gespräche über einen Wechsel oder gar eine Vertragsverlängerung bei Leipzig - sein Vertrag läuft 2023 aus - soll es erst nach Saisonende geben.