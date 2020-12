WAC: Eintracht Frankfurt überlegt Winter-Rückkehr von Dejan Joveljic

Dejan Joveljic, Leihspieler beim WAC, könnte im Winter womöglich zu seinem Stammverein Eintracht Frankfurt zurückkehren. Der deutsche Klub soll nach dem Abgang von Stürmer Bas Dost über eine Rückholaktion des 21-Jährigen diskutieren.

Mit acht Treffern in 19 Partien ist Joveljic bei den Kärntnern aktuell gut aufgehoben, nur Spielmacher Michael Liendl traf öfters (10 Tore). Dass sich die beiden auch im kommenden Jahr weiterhin gegenseitig die Treffer vorbereiten, ist aber nicht in Stein gemeißelt. Denn Leihgeber Frankfurt besitzt nach dem Verkauf von Bas Dost mit Andre Silva nur mehr einen erfahrenen Mittelstürmer.

Laut Bild diskutiert die Führungsriege daher auch über eine mögliche Beendigung der Leihe. Doch der WAC darf hoffen. Geht es nach Trainer Adi Hütter, würde der Serbe vorerst in Österreich bleiben. "Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, ihn jetzt schon zurück zu holen, wo er gerade Tore macht", so der Coach entgegen dem Blatt.

Weiters rechnet Hütter mit dem Comeback von Youngster Ragnar Ache (22), der bisher aufgrund einer Muskeloperation pausieren musste: "Er ist in der Reha gut dabei. Ich gehe davon aus, dass er im Laufe des Januars wieder trainieren kann." Ache wäre ein anderer Spielertyp als Joveljic, das heißt, auch taktische Überlegungen könnten eine Rolle spielen. Jedoch scheint ein Abgang nach den getätigten Aussagen unwahrscheinlich, so wird laut kicker "in der Branche gemunkelt", dass Luka Jovic per Leihe zur SGE wechseln könnte.