ÖFB-Team: Wo läuft Österreich vs. Serbien heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 4. Juni, treten Österreich und Serbien in einem Testspiel gegeneinander an. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr. Als Austragungsort des Testspiels dient das Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Das heutige Duell gegen Serbien ist für die Österreicher das vorletzte Testspiel vor der Europameisterschaft. Die EM-Generalprobe bestreitet das ÖFB-Team dann am 8. Juni gegen die Schweiz.

Auch Serbien hat vor der EM nur noch zwei Testspiele vor der Brust. Nach dem Spiel gegen Österreich trifft Serbien am kommenden Samstag auf Schweden.