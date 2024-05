LASK vs. Sturm Graz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreichische Meistergruppe im TV und Livestream?

Wer für LASK vs. Sturm Graz eine Free-TV-Übertragung sucht, wird nichts finden. Stattdessen werdet Ihr nur bei Sky fündig, genauer gesagt beim Sender Sky Sport Austria 2 (HD), wo Gerhard Krabath die Partie kommentiert. Nachdem parallel zu LASK vs. Sturm in der Meistergruppe zwei weitere Spiele über die Bühne gehen - TSV Hartberg vs. Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt vs. Rapid Wien - bietet Sky auch eine Konferenz an - bei Sky Sport Austria 1 (HD).

Zudem sind Einzelspiel und Konferenz auch im Livestream bei Sky zu sehen - allerdings nur gegen Geld.