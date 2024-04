RB Salzburg vs. Austria Klagenfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreichische Meistergruppe im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 27. Spieltags treffen in der Meistergruppe am heutigen Sonntag, dem 21. April, RB Salzburg und Austria Klagenfurt aufeinander. Angepfiffen wird das Duell in der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg um 17 Uhr.

Meistergruppe: Die Spiele am 27. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast Fr, 19. April 19.30 Uhr Sturm Graz Rapid Wien So, 21. April 14.30 Uhr Linzer ASK TSV Hartberg So, 21. April 17 Uhr RB Salzburg Austria Klagenfurt

Die wichtigsten Rahmenbedingungen habt Ihr jetzt - aber wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten? SPOX klärt auf!