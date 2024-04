Austria Klagenfurt vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreichische Meistergruppe im TV und Livestream?

Der 28. Spieltag der Meistergruppe steigt unter der Woche! Am heutigen Mittwoch, dem 24. April, steht das Rückspiel zwischen Austria Klagenfurt und RB Salzburg an. Spielstätte ist das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt, der Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Meistergruppe: Die Spiele am 28. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast Mi, 24. April 18.30 Uhr Austria Klagenfurt RB Salzburg Mi, 24. April 18.30 Uhr TSV Hartberg Linzer ASK Mi, 24. April 20.30 Uhr Rapid Wien Sturm Graz

Das zu den wichtigsten Rahmenbedingungen, aber wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten? SPOX liefert die Antwort.