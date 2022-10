In der Formel 1 wird heute das Rennen beim Grand Prix von Austin (USA) gefahren. Hier wird erklärt, wie die Übertragungssituation in Österreich aussieht und wer das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker überträgt.

Nach den Freien Trainings und dem gestrigen Qualifying geht es beim Grand Prix von Austin (USA) nun ums Eingemachte. Am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, wird auf dem Circuit of The Americas das 19. Rennen der Saison gefahren. Wegen der großen Entfernung zu Austin geht die Session aus österreichischer Sicht erst um 21 Uhr (MEZ) los.

Formel 1, GP von Austin (USA): Zeitplan

Datum Beginn (MEZ) Session Freitag, 21. Oktober 21.00 Uhr 1. Freies Training Samstag, 22. Oktober 00.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 22. Oktober 21.00 Uhr 3. Freies Training Sonntag, 23. Oktober 00.00 Uhr Qualifying Sonntag, 23. Oktober 21.00 Uhr Rennen

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Austin (USA) im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

In Österreich ist die Übertragungssituation in Bezug auf die Formel 1 recht simpel: Alle Sessions sind im Free-TV zu sehen - entweder bei ServusTV oder im ORF. Das Rennen beim GP von Austin überträgt wieder der ORF, nachdem beim Rennen in Suzuka, wo sich der Niederländer Max Verstappen frühzeitig zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister krönte, ServusTV an der Reihe war.

© getty Max Verstappen hat sich beim Japan-GP erneut zum Formel-1-Weltmeister gekrönt.

Der Start der Übertragung im ORF erfolgt heute um 20.15 Uhr. Während der detaillierten Vorberichterstattung und des Rennens wird Ernst Hausleitner als Kommentator eingesetzt, ihn unterstützt dabei wie üblich Co-Kommentator und Ex-F1-Pilot Alexander Wurz.

Auch um die Livestream-Übertragung kümmert sich der öffentlich-rechtliche Sender. Dieser wird kostenlos in der ORF-TVthek angeboten, eine Registrierung ist ebenfalls nicht nötig.

Österreichische Motorsportfans können aber auch bei Sky das Rennen live verfolgen, genauer gesagt bei Sky Sport F1 (HD), wo die Vorberichte um 19.30 Uhr losgehen und wieder einmal Sascha Roos und Ralf Schumacher das Kommentatoren-Duo bilden. Daneben zeigt der Pay-TV-Sender das Spektakel auch im Livestream, der sich via SkyGo-Abonnement oder WOW öffnen lässt.

Zu guter Letzt überträgt auch F1TV das Rennen.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Austin (USA) im Liveticker sehen - die Übertragung in Österreich

SPOX darf bei so einem großen Event natürlich nicht fehlen und tickert es deshalb für Euch mit. Im Minutentakt werden dabei die wichtigsten Ereignisse auf der Strecke und in der Boxengasse beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Austin (USA).

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Austin (USA) im Liveticker sehen - Startaufstellung

Qualifying beim GP von Austin (USA) Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Max Verstappen 3 Lewis Hamilton 4 George Russell 5 Lance Stroll 6 Lando Norris 7 Sergio Perez +5 Pos, Motor 8 Valtteri Bottas 9 Alexander Albon 10 Sebastian Vettel 11 Charles Leclerc +10 Pos, Motor und Turblader 12 Fernando Alonso +5 Pos, Motor 13 Pierre Gasly 14 Yuki Tsunoda 15 Kevin Magnussen 16 Daniel Ricciardo 17 Esteban Ocon 18 Mick Schumacher 19 Guanyu Zhou +5 Pos, Motor 20 Nicholas Latifi

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Austin (USA) im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Runde: Rennen beim 19. Grand Prix der F1-Saison 2022

Rennen beim 19. Grand Prix der F1-Saison 2022 Ort: Austin, Texas, USA

Austin, Texas, USA Datum: 23. Oktober 2022

23. Oktober 2022 Uhrzeit: 21 Uhr (MEZ)

21 Uhr (MEZ) Strecke: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Runden: 56

56 Distanz: 308,405 km

308,405 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 11

11 Übertragung: Sky, ORF1, F1TV

Livestream: Sky Go, WOW, ORF-TVhek, F1TV

Liveticker: SPOX

