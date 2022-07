Im Rahmen des GP in Frankreich steht heute das Qualifying auf dem Plan. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Kampf um die Pole Position live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Zwei Freie Trainings haben die Piloten auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet gestern bereits absolviert, nun geht es am heutigen Samstag, den 23. Juli, mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying weiter. Der Formel-1-Tag geht um 13 Uhr los, wenn das letzte Training des Wochenendes ansteht, das Qualifying beginnt dann um 16 Uhr. Das Rennen beim Grand Prix von Frankreich wird dann morgen absolviert, die Ampeln schalten dabei um 15 Uhr auf Grün.

Formel 1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Frankreich heute im TV und Livestream sehen

In Österreich teilen sich auch in dieser Saison die beiden Free-TV-Sender ORF und ServusTV die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse. Üblicherweise übernimmt an jedem Wochenende nur ein Sender die Übertragung, beim vergangenen Grand Prix in Österreich waren jedoch ausnahmsweise beide im Einsatz. Dies ist im Rahmen des GP in Frankreich nicht mehr der Fall. Wer das Qualifying heute live im frei empfangbaren Fernsehen schauen möchte, kommt nicht um ServusTV herum. Der Privatsender kümmert sich um den Kampf um die Pole Position und bietet diesbezüglich ab 15.15 Uhr eine Übertragung an - jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Wer diesen bei ServusTV On nutzen möchte, kann dies ohne Abonnement oder Zahlungen machen.

© getty Charles Leclerc liegt mit 38 Punkten hinter dem WM-Führenden Max Verstappen.

Sky ist zwar der F1-Rechteinhaber in Deutschland, nichtsdestotrotz können auch Österreicherinnen und Österreicher auf das Angebot des Pay-TV-Senders zugreifen und so auch das Qualifying live verfolgen. Dafür müsst Ihr entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport Top Event (HD) abrufen. Dort beginnen um 15.30 Uhr die Übertragungen, in der Ihr vom Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, durch das Spektakel begleitet wird.

Auch Sky bietet neben der Übertragung im TV einen Livestream an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig und erfordert somit entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

Der kostenpflichtige Streamingdienst der Formel 1, F1TV, bietet eine weitere Möglichkeit, alle Sessions in dieser Saison zu verfolgen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Frankreich heute im Liveticker

Auch SPOX darf am heutigen Formel-1-Samstag nicht fehlen. Wer das Qualifying, aber auch das 3. Freie Training nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, bekommt von einen Liveticker geboten, mit dem er oder sie nichts von der Action in Frankreich verpasst.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Die Hälfte ist geschafft! An der Spitze der Fahrerwertung befindet sich der amtierende Champion Max Verstappen. Der Niederländer konnte in elf Rennen bislang 208 Punkte sammeln und hat somit 38 Punkte mehr als sein Kontrahent Charles Leclerc (170).

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 208 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Perez Red Bull 151 4 Carlos Sainz Ferrari 133 5 George Russell Mercedes 128 6 Lewis Hamilton Mercedes 109 7 Lando Norris McLaren 64 8 Esteban Ocon Alpine 52 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 29

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick