Der Grand Prix in Frankreich erreicht heute mit dem Rennen den Höhepunkt. SPOX erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

Drei Freie Trainings sind absolviert, das Qualifying ebenso, die Startaufstellung steht fest - es ist also alles angerichtet für das Rennen beim Grand Prix in Frankreich. Das zwölfte Rennen der Formel-1-Saison wird am heutigen Sonntag (24. Juli) um 15 Uhr deutscher Zeit eröffnet. Die 20 Piloten fahren dabei 53 Runden auf dem Circuit Paul Ricard in der französischen Gemeinde Le Castellet.

Formel 1: GP in Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Frankreich im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Wie die elf Rennen zuvor wird auch das zwölfte heute live im österreichischen Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen nämlich beim ORF und bei ServusTV. Beim Heimrennen in Österreich, das vor einer Woche stattfand, gab es, was die Übertragung betraf, eine Ausnahmeregelung, als das gesamte Rennwochenende sowohl beim ORF als auch bei ServusTV zu sehen war. Diese gilt jedoch nur für den Österreich-GP, nicht für das Rennen in Frankreich.

© getty Max Verstappen ist aktuell der Gejagte.

Es ist also nur ein Anbieter heute für die Übertragung im Free-TV zuständig, und das ist ServusTV. Beim Privatsender werdet Ihr bereits um 13.15 Uhr mit einer detaillierten Vorberichterstattung begrüßt, darauf folgt dann das Rennen. Direkt im Anschluss ans Rennen gibt es dann eine Analyse.

Dabei überträgt ServusTV das Rennen nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Dieser ist bei ServusTV On kostenlos und ohne Abo abrufbar.

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt zwar die Exklusivrechte an der Motorsportkönigsklasse in Deutschland, trotzdem können auch österreichische Fans das Angebot von Sky nutzen. Wer dort das Spektakel verfolgen möchte, muss entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport Top Event (HD) aufrufen. Dort beginnt um 13.30 Uhr die Vorberichterstattung. Auch Sky bietet zum GP in Frankreich heute einen Livestream an, im Gegensatz zum Livestream von ServusTV ist dieser jedoch kostenpflichtig und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar.

Der eigene Streamingdienst der Formel 1, F1TV, zeigt im Laufe der Saison jede einzelne Session und damit auch das Rennen in Le Castellet.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Frankreich im Liveticker

Darüber hinaus ist auch SPOX beim Rennen in Frankreich mit von der Partie. Auf der Website wird das gesamte Event getickert. Überholmanöver, Ausfälle, Boxenstopps - Ihr verpasst garantiert nichts.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Frankreich im TV und Livestream sehen - Die Startaufstellung

Formel 1, Frankreich GP - Startaufstellung Position Fahrer Team 1 C. Leclerc Ferrari 2 M. Verstappen Red Bull 3 S. Perez Red Bull 4 L. Hamilton Mercedes 5 L. Norris McLaren 6 G. Russell Mercedes 7 F. Alonso Alpine 8 Y. Tsunoda AlphaTauri 9 D. Ricciardo McLaren 10 E. Ocon Alpine 11 V. Bottas Alfa Romeo 12 S. Vettel Aston Martin 13 A. Albon Williams 14 P. Gasly AlphaTauri 15 L. Stroll Aston Martin 16 G. Zhou Alfa Romeo 17 M. Schumacher Haas F1 18 N. Latifi Williams 19 C. Sainz Ferrari 20 K. Magnussen Haas F1

Wichtigste Infos

Runde: Rennen beim 12. Grand Prix in der Saison 2022

Rennen beim 12. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 24. Juli 2022

24. Juli 2022 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Le Castellet (Frankreich)

Le Castellet (Frankreich) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, Servus TV

Livestream (AT): Sky, ServusTV On, F1TV

