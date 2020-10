Formel 1: Großer Preis von Portugal - Das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steht das 3. Freie Training sowie das Qualifying beim Großen Preis von Portugal auf dem Programm. SPOX verrät, wo ihr die Sessions im TV, Livestream und Liveticker seht.

Die Formel-1-Saison geht am Sonntag auf dem Kurs in Portimao in ihr letztes Saison-Drittel. Von Portugal geht es noch weiter nach Imola, wo zuletzt 2006 die Motorsport-Königsklasse gefahren ist. Nach einer zweiwöchigen Pause steht Mitte November das Comeback in der Türkei an, ehe es ab Ende November zum Nahost-Dreierpack in Bahrain (2x) und Abu Dhabi kommen soll. Es wären dann 17 Saisonrennen. Acht sind notwendig, damit die Saison als WM gewertet werden kann.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Lewis Hamilton sollte bei aktuell 69 Punkten Vorsprung also heuer noch sechs Chancen erhalten, um die ihm für seinen siebenten WM-Titel fehlenden Zähler einzufahren bzw. den 92. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere zu landen. Damit würde der derzeitige Ex-aequo-Rekordhalter am deutschen Siebenfach-Weltmeister Michael Schumacher vorbeiziehen. Der Fokus würde dann wohl auch schon dem 100. Rennsieg in der Motorsport-Königsklasse gelten, irgendwann 2021 könnte dann auch das soweit sein.

Das Qualifying beim GP in Portugal heute live im TV und Livestream

Für die laufende Formel-1-Saison sicherte sich der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragungsrechte. Der dritte Trainingsdurchgang wird - wie bereits gewohnt - nicht gezeigt, beim Qualifying schaltet ORF 1 ab 14.55 Uhr zu. Durch die Sendung führen Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Das 3. Freie Training wie auch das Qualifying gibt es zudem auf Sky zu sehen. Um 12.00 Uhr startet die dritte Trainingssession auf Sky Sport 2 HD, das Qualifying wird dann ebenfalls auf dem gleichen Sender ab 15.55 Uhr on air gehen.

Sofern kein TV-Gerät zur Verfügung steht, kann man das Qualifying auch per Livestream in der ORF TVthek verfolgen. Hier geht es zum Link.

Alternativ dazu liefert die SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

F1: Qualifying in Portimao im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings.

© imago images / HochZwei

Daimler-Boss Källenius für Fortsetzung des F1-Engagements

Daimler-Chef Ola Källenius hat sich klar für eine Fortsetzung des Formel-1-Engagements ausgesprochen. In einem Interview des Manager Magazin (Freitag) verwies der 51-jährige Vorstandsvorsitzende des deutschen Autobauers unter anderem auf steigende Preise bei den Fernsehrechten, wachsendes Interesse an der Motorsport-Königsklasse und eine geradezu explodierende Zahl junger Fans. "Das sollen wir wegwerfen? Wir wären verrückt", betonte Källenius.

Anfang des Jahres habe Daimler das Formel-1-Engagement neu bewertet, erklärte der Vorstandschef. Rufe nach einem Ausstieg als Zeichen für mehr Nachhaltigkeit bezeichnete Källenius als "eine typisch deutsche Forderung". Finanzvorstand Harald Wilhelm freue sich, "dass wir die Kosten halbieren und neue Werbepartner bekommen. Unser Formel-1-Team wird von einer Kostenstelle zum wertvollen Unternehmen, fast wie Bayern München."

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.