Formel 1: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone - heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der dritte Grand Prix der Saison steht an und es geht in die Heimat des derzeitigen F1-Krösus Lewis Hamilton, der auch wenig überraschend die Pole-Position inne hat. SPOX erklärt, wo man die Rennen im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Weltmeister Lewis Hamilton sicherte sich am Samstag in Silverstone die 91. Pole Position seiner Karriere, neben ihm steht am Sonntag sein Teamkollege Valtteri Bottas. "Mercedes war einfach viel zu schnell", sagte der drittplatzierte Max Verstappen, der bereits über eine Sekunde hinter Hamilton lag.

Hamilton steht zum siebenten Mal vor seinem Heimrennen auf dem vordersten Startplatz - so oft war in seinem Heimatland noch kein Fahrer von ganz vorne losgefahren. Für Mercedes war es die achte Silverstone-Pole nacheinander - auch das ist ein Rekord. Kein anderer Rennstall kann irgendwo eine so lange Serie vorweisen.

Formel 1, Großbritannien GP: Die Termine

Datum Wochentag Uhrzeit Events 31.7.2020 Freitag 12 Uhr Erstes Freies Training 31.7.2020 Freitag 16 Uhr Zweites Freies Training 01.08.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 01.08.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 02.08.2020 Sonntag 16.10 Uhr Rennen

Qualifying beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream

Der öffentliche Rundfunk ORF hält die Rechte zur Formel 1. Am heutigen Samstag beginnt der Sender auf ORF 1 mit der Übertragung um 14.55 Uhr. Kommentiert wird der Durchlauf von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz. Alternativ kann die Übertragung auch per Livestream aus der ORF-TVthek verfolgt werden.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt neben der Quali um 14.45 Uhr auch eine Zusammenfassung des vorherigen Dritten Trainings ab 13.45 Uhr.

Formel 1: Qualifying in Großbritannien im Liveticker

Sollte man gerade kein TV-Gerät oder Stream zur Hand haben, kann man auch mit unserem umfassenden Liveticker am Renntag dran bleiben.

Hier geht es zum ausführlichen Liveticker.

Grand Prix von Silverstone: Qualifying Ergebnis

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:24,303 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,313 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,022

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1,124

5. Lando Norris (GBR) McLaren +1,479

6. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1,536

7. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1,662

8. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1,706

9. Esteban Ocon (FRA) Renault +1,906

10. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +2,036

11. (in Q2 ausgeschieden) Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:26,501

12. Alexander Albon (THA) Red Bull 1:26,545

13. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point 1:26,566

14. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1:27,744

15. George Russell (GBR) Williams 1:27,092

16. (in Q1 ausgeschieden) Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:27,158

17. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:27,164

18. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:27,366

19. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:27,643

20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:27,705

F1 in Silverstone: Alle Sieger seit 2010

Jahr Fahrer Team 2010 Mark Webber Red Bull 2011 Fernando Alonso Ferrari 2012 Mark Webber Red Bull 2013 Nico Rosberg Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Sebastian Vettel Ferrari 2019 Lewis Hamilton Mercedes

Erster positiver Corona-Test in Formel 1

Die Formel 1 hat ihren ersten Coronavirus-Fall nach dem Saison-Neustart. Der mexikanische Fahrer Sergio Perez wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilten der Internationale Automobilverband (FIA) und die Rennserie am Donnerstagabend mit. Der 30-Jährige vom Team Racing Point darf nun nicht am Großen Preis von Großbritannien am Sonntag teilnehmen.

Formel 1: Kalender der Saison 2020

Im bisherigen Rennkalender sind 13 Rennen fixiert. Die Formel 1 versucht weiterhin insgesamt auf 15 bis 18 Saisonrennen zu kommen.

Rennen Rennen Strecke Datum 1 GP von Österreich Red Bull Ring, Spielberg 03.-05. Juli 2020 2 GP der Steiermark Red Bull Ring, Spielberg 10.-12. Juli 2020 3 GP von Ungarn Hungaroring 17.-19. Juli 2020 4 GP von Großbritannien Silverstone 31. Juli - 02. August 2020 5 70. Jubiläums-GP Silverstone 07.-09. August 2020 6 GP von Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 14.-16. August 2020 7 GP von Belgien Spa-Francorchamps 28.-30. August 2020 8 GP von Italien Monza 04.-06. September 2020 9 GP der Toskana Mugello 11.-13. September 2020 10 GP von Russland Sotschi 25.-27. September 2020 11 GP der Eifel Nürburgring 09.- 11. Oktober 2020 12 GP von Portugal Portimao 23.-25. Oktober 2020 13 GP von Emilia-Romagna Imola 30. Oktober - 01. November 2020

Formel 1: Die Gesamtwertung im Überblick

In der Fahrerwertung liegt Lewis Hamilton vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas in Führung. Der Abstand zur Konkurrenz ist nach dem Saisonstart stets gewachsen, auf Rang drei lauert Max Verstappen.