Sturm Graz vs. Rapid Wien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ÖFB Cup Finale im TV und Livestream?

Während die österreichische Meisterschaft noch heiß umkämpft ist, gibt es zumindest in einem Wettbewerb bald Klarheit. Am heutigen Mittwoch, den 1. Mai, steigt im Klagenfurter Wörthersee-Stadion das Finale im ÖFB-Cup zwischen Sturm Graz und Rapid Wien. Um 17 Uhr geht das Spiel los. Es ist die Neuauflage des Finals der vergangenen Saison, das die Grazer 2:0 gewannen.

Sturm Graz ist also Titelverteidiger und aktuell richtig gut drauf. Zuletzt spielten die Steirer in der Liga 2:2 gegen Red Bull Salzburg und konnten damit ihre Tabellenführung verteidigen. Die Rapidler hingegen sind am Straucheln, fünf Spiele in Folge ist man bereits ohne Sieg. Am vergangenen Wochenende musste man zudem eine herbe 0:5-Klatsche gegen den LASK einstecken.