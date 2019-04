WrestleMania 35: Zeitplan, Teilnehmer, Matchups, TV und Livestream zum WWE-Pay-per-View

Die WrestleMania geht in die 35. Runde. Diesmal wird das größte Wrestling-Spektakel der Welt im MetLife Stadium in New Jersey ausgetragen. Alle Infos zu dem WWE-Event, inklusive Teilnehmer, Matchups, TV-Übertragung und Zeitplan bekommt ihr hier auf SPOX.

Es sind nur noch wenige Tage bis zur größten WWE-Show des Jahres: WrestleMania. Die 35. Auflage steigt am Sonntag den 07. April. Zum ersten Mal wird dabei ein Frauen-Match im Mittelpunkt stehen.

WrestleMania 35 im TV und Livestream

WrestleMania 35 gibt es im Free-TV nicht zu sehen. Über Sky Select könnt ihr das WWE-Event in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 23.00 Uhr live verfolgen. Als Frühbucher kostet die Übertragung einmal 20 €. Im Livestream bietet das WWE Network das komplette Event live und zum Abruf an. Der Probemonat beim WWE Network ist kostenlos, danach bezahlen User 9,99 Dollar (knapp 9 Euro) plus Steuern pro Monat.

WrestleMania 35: Zeitplan

WrestleMania 35 findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Um 23 Uhr deutscher Zeit geht es mit der zweistündigen Pre-Show los, ab 1 Uhr nacht beginnt der Main Event.

Zuvor gibt es allerlei zusätzliche Termine, die vor dem eigentlichen Showdown über die Bühne gehen. Ein TakeOver-Event des NXT-Kaders wird am Freitag zuvor abgehalten, am Samstag gibt es die alljährliche Hall-of-Fame-Zeremonie.

Teilnehmer bei WrestleMania 35:

Zum ersten Mal stehen die Frauen im Fokus des größten Wrestling-Events der Welt: Wie die WWE bekanntgab, wird das Triple-Threat-Match zwischen Ronda Rousey, Becky Lynch und Charlotte Flair der letzte Kampf des Abends werden. Dabei geht es gleich zum zwei Titel: owohl der RAW-Gürtel von Rousey, als auch der SmackDown-Titel von Charlotte Flair stehen auf dem Spiel.

WrestleMania 35 Card: Die bisher bekannten Matches

WWE RAW Women's Title Match: Ronda Rousey (c) vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch

Ronda Rousey (c) vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch WWE Universal Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins

Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins No Holds Barred Match: Batista vs. Triple H

Batista vs. Triple H WWE Championship Title Match: Daniel Bryan (c) vs. Kofi Kingston

Daniel Bryan (c) vs. Kofi Kingston WWE Intercontinental Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Finn Balor

Bobby Lashley (c) vs. Finn Balor Falls Count Anywhere Match: The Miz vs. Shane McMahon

The Miz vs. Shane McMahon WWE Women's Tag Team Title Match: Bayley & Sasha Banks (c) vs. Beth Phoenix & Natalya vs. Nia Jax & Tamina vs. The IIconics

Bayley & Sasha Banks (c) vs. Beth Phoenix & Natalya vs. Nia Jax & Tamina vs. The IIconics WWE United States Title Match: Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio

Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio WWE Cruiserweight Title Match: Buddy Murphy (c) vs. Tony Nese

Buddy Murphy (c) vs. Tony Nese Singles Match: Roman Reigns vs. Drew McIntyre

Roman Reigns vs. Drew McIntyre Singles Match: AJ Styles vs. Randy Orton

AJ Styles vs. Randy Orton Singles Match: Kurt Angle vs. Baron Corbin

Kurt Angle vs. Baron Corbin Andre The Giant Memorial Battle Royal - bestätigte Teilnehmer: Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Konor, Viktor, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker, EC3, Braun Strowman, Colin Jost und Michael Che (Comedians bei Saturday Night Live), Andrade, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto

- bestätigte Teilnehmer: Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Konor, Viktor, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker, EC3, Braun Strowman, Colin Jost und Michael Che (Comedians bei Saturday Night Live), Andrade, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto Women's Battle Royal - bestätigte Teilnehmerinnen: Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James, Zelina Vega

Wo findet die Wrestle Mania 2019 statt?

Die Show steigt dieses Jahr im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York. Schon 2013 wurde dort WrestleMania 29 abgehalten. Die Arena beheimatet die New York Giants und New York Jets aus der NFL und bietet circa 80.000 Wrestling-Fans Platz.

WrestleMania 35: Kommt der Undertaker?

Im Vorfeld wird spekuliert, ob der Undertaker eventuell einen Platz bei WrestleMAnia finden könnte. Kurzzeitig soll wohl im Gespräch gewesen sein, den Undertaker gegen seinen alten Rivalen Batista antreten zu lassen. Nachdem der Taker aber bereits zu einem anderen Event zur selben Zeit zugesagt haben soll, scheint sein Auftritt unwahrscheinlich.