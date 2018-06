Wrestling-Legende Shawn Michaels plant Comeback

Wrestling-Legende Shawn Michaels hat ein mögliches Comeback in der WWE in Aussicht gestellt. "Heartbreak Kid" plant laut SkySports offenbar acht Jahre nach seinem Rücktritt für ein Match zurück in den Ring zu steigen.

"Ich würde es machen, wenn man es vernünftig aufzieht, und auch nur für ein Match. Die Leute sollten aber bedenken, dass ich mittlerweile 52 Jahre alt bin", sagte Michaels. Mit AJ Styles, Daniel Bryan oder NXT-Star Johnny Gargano brachte er auch zwei mögliche Gegner ins Spiel.

Bei WrestleMania 26 im Jahr 2010 schickte der "Undertaker" Michaels in Rente. Seitdem lehnte er ein Comeback immer kategorisch ab.