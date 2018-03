RAW Zusammenfassung: Fast zweistündiges Match schreibt Geschichte

In der letzten RAW-Ausgabe vor der Elimination Chamber am kommenden Sonntag hat die WWE mit einem 107 Minuten langen Gauntlet Match für Begeisterung gesorgt. Am besten schlug sich Seth Rollins.

Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena, Elias, Finn Balor, The Miz und Braun Strowman traten im Gauntlet Match gegenander an. Alle sieben sind auch bei der Elimination Chamber dabei und lieferten schon einen kleinen Vorgeschmack.

Dabei standen immer nur zwei Akteure im Ring. Sobald einer der beiden eliminiert wurde, kam der nächste in den Ring. Seth Rollins schlug sich am besten und eliminierte hintereinander Reigns und Cena, bevor er entkräftet von Elias aus dem Match genommen wurde.

Balor schlug Elias und verlor gegen The Miz, der dann von Strowman tüchtig auf die Mütze bekam. Nimmt man die Einzelmatches zusammen, handelt es sich um das längste Match der WWE-Geschichte.

Weitere Matches:

Apollo Crews & Titus O'Neil besiegen Cesaro & Sheamus

Bayley, Mickie James & Sasha Banks besiegen Alexa Bliss, Mandy Rose & Sonya Deville