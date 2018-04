Fix: Görges gibt Zusage für WTA-Turnier in Nürnberg

Die deutsche Nummer eins Julia Görges hat auch in diesem Jahr ihre Zusage für das WTA-Turnier in Nürnberg (19. bis 26. Mai) gegeben.

Das gab Turnierdirektorin Sandra Reichel am Freitag bekannt. Neben der Weltranglisten-11. Görges sind aus deutscher Sicht unter anderem noch Carina Witthöft, Mona Barthel und per Wildcard Andrea Petkovic am Start.

Als Favoritin auf den Sieg bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier am Valznerweiher geht neben Görges, die im Vorjahr im Achtelfinale ausgeschieden war, die Niederländerin Kiki Bertens ins Rennen.

Die 25-Jährige hatte das Turnier in den vergangenen beiden Jahren gewonnen und Görges zuletzt im Finale des Turniers in Charleston/South Carolina geschlagen. "Nach Kikis Sieg möchte Jule in Nürnberg den Spieß sicher umdrehen", sagte Turnierdirektorin Reichel.