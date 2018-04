Topgesetzte Tatjana Maria im WTA-Achtelfinale von Bogota gescheitert

Die topgesetzte Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Bogota den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die 30 Jahre alte Turnierfavoritin unterlag 3:6, 1:6 gegen die chilenische Qualifikantin Daniela Seguel.

Maria, die in Kolumbiens Hauptstadt die einzige deutsche Spielerin war, stand bei der 250.000-Dollar-Konkurrenz erst zum zweiten Mal im laufenden Jahr in der zweiten Runde eines WTA-Turniers.

Bis zu ihrem Erstrundenerfolg in der vergangenen Woche in Charleston/South Carolina hatte die Nummer 62 der Welt bei WTA-Turnieren neun Auftaktniederlagen in Folge kassiert.

Beim Doppel-Turnier von Acapulco feierte sie allerdings mit Partnerin Heather Watson aus Großbritannien ihren zweiten Titel.