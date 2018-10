WTA: Titelverteidigerin Witthöft scheitert in Luxemburg in Runde eins

Titelverteidigerin Carina Witthöft (Hamburg) ist beim WTA-Turnier in Luxemburg bereits an ihrer Auftaktgegnerin gescheitert. Die 23-Jährige unterlag der Weißrussin Vera Lapko 4:6, 7:5, 4:6 und kassierte ihre 18. Erstrunden-Niederlage in der laufenden Saison.

Witthöft hatte im Vorjahr im Großherzogtum ihren bislang einzigen Turniersieg auf der WTA-Tour geholt. Durch die frühe Niederlage wird sie in der kommenden Weltrangliste auf einen Platz um 160 abrutschen, schlechter war Witthöft zuletzt vor mehr als vier Jahren notiert.

Ebenfalls ausgeschieden ist Tatjana Maria (Bad Saulgau). Die 31-Jährige verlor ihr Auftaktmatch gegen die Russin Anna Blinkowa 2:6, 5:7. In der Vorwoche hatte Maria gegen Blinkowa noch in der ersten Runde des Turniers in Linz in drei Sätzen gewonnen.

In Luxemburg sind noch zwei weitere deutsche Spielerinnen am Start. Die topgesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) trifft in der ersten Runde auf die Slowakin Viktoria Kuzmova, Linz-Halbfinalistin Andrea Petkovic (Darmstadt) spielt gegen die gegen die Belgierin Alison van Uytvanck.