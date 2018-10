WTA Luxemburg: Viertelfinale! Andrea Petkovic gegen Siniakova ohne Probleme

Andrea Petkovic hat ihre guten Leistungen der letzten Wochen bestätigt. Die Darmstädterin besiegte Katerina Siniakova beim WTA-Turnier in Luxemburg sicher in zwei Sätzen und steht damit im Viertelfinale.

Die topgesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim WTA-Turnier in Luxemburg ihr neuntes Viertelfinale in diesem Jahr erreicht. Die Weltranglistenneunte schlug am Mittwoch die Russin Anna Blinkowa 6:1, 6:4. Die 29-Jährige führte im zweiten Satz schon mit 5:2 und vergab beim Stand von 5:3 zwei Matchbälle. In der Runde der letzten Acht trifft Görges auf die an Position sechs gesetzte Kroatin Donna Vekic.

Auch Andrea Petkovic stellte ihre gute Form unter Beweis. Die Darmstädterin, die in der Vorwoche beim Turnier in Linz das Halbfinale erreicht hatte, hatte gegen die Tschechin Katerina Siniakova (Nr. 5) wenig Mühe und zog nach einem 6:2, 6:3 ins Viertelfinale ein.

Dort wartet auf Petkovic die frühere Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard. Die Kanadierin schlug bei ihrem 6:1, 6:0 im Achtelfinale gegen die an Position drei gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro erstmals seit 14 Monaten wieder eine Spielerin aus den Top-50 der Weltrangliste.

Titelverteidigerin Carina Witthöft (Hamburg) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) waren am Montag bereits in der ersten Runde gescheitert.