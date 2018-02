Doha: Görges muss wegen Hüftverletzung aufgeben

Julia Görges hat ihr Viertelfinale beim Premier-5-Turnier in Doha wegen einer Hüftverletzung aufgeben müssen. Die Weltranglistenzehnte lag mit 4:6, 1:2 gegen die Tschechin Petra Kvitova (Nr. 10) zurück, ehe sie nicht weiterspielen konnte.

"Ich hatte mich schon vor ein paar Tagen im Training verletzt und habe seitdem mit Schmerztabletten gespielt. Zunächst war es die Leiste, jetzt ist es weiter oben die Hüfte. Ich kann mein linkes Bein gar nicht richtig heben", sagte Görges nach ihrer Aufgabe im tennisnet-Interview. Nach einer Untersuchung soll entschieden werden, wie lange die 29-Jährige pausieren muss. Bereits in der nächsten Woche steht das Turnier in Dubai an

Bereits vor der Görges-Aufgabe war der Traum von einem deutschen Halbfinale bei den Qatar Total Open in Doha geplatzt, nachdem Angelique Kerber (Nr. 8/Kiel) trotz starker Leistung mit 6:7 (4:7), 6:1, 3:6 gegen die topgesetzte Australian-Open-Gewinnerin Caroline Wozniacki aus Dänemark verloren hatte.