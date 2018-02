Doha: Fed-Cup-Heldin Tatjana Maria unterliegt Carina Witthöft

Tatjana Maria hat zwei Tage nach ihren Siegen fürs deutsche Fed-Cup-Team eine klare Niederlage in Doha eingesteckt.

Maria unterlag in Runde eins des Premier-Events ihrer Landsfrau Carina Witthöft nach nur knapp über einer Stunde Spielzeit mit 3:6, 0:6.

Maria wartet damit noch auf ihren ersten Sieg im Jahr 2017 auf der Tour. Bei ihren bisherigen fünf Starts verlor sie stets direkt ihr Auftaktspiel. Nach dem stressigen Fed-Cup-Wochenende war die Bad Saulgauerin erst am Montag nach Doha angereist.

Die 30-Jährige steht aktuell auf Rang 57 der Weltrangliste. Im November des Vorjahres hatte sie mit Rang 46 ihr bislang höchstes Ranking erreicht.

Witthöft trifft in Runde zwei auf die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, die ein Freilos in Runde eins hatte.

Am späten Nachmittag greift auch Julia Görges ins Geschehen in Doha ein. Sie spielt gegen Lucie Safarova. Angelique Kerber trifft am Mittwoch auf Samantha Stosur.