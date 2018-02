3:2 in Weißrussland! Deutsches Fed-Cup-Team kämpft sich ins Halbfinale

Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Finale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Viertelfinale Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Halbfinale

Anna Lena Grönefeld und Tatjana Maria haben das ersatzgeschwächte deutsche Fed-Cup-Team ins Halbfinale geführt. Das Duo gewann das entscheidende Doppel im Erstrundenmatch in Weißrussland gegen Arina Sabalenka und Lidsija Marosawa 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 und sicherte der Auswahl des DTB den überraschenden Triumph beim Vorjahresfinalisten.

Der Lohn für die harte Arbeit ist ein Heimspiel im Halbfinale: Am 21/22. April trifft Deutschland auf Tschechien, das die Schweiz ohne Probleme besiegte. Wo gespielt wird, ist noch unklar.

"Dafür spielt man Tennis. Für sein Land, für solche Matches", sagte Grönefeld: "Das ist das beste Gefühl." Und Maria ergänzte: "Wir hatten ein tolles Team am Wochenende."

Deutschland war in Minsk ohne die Top-Ten-Spielerinnen Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) angetreten. Auch Laura Siegemund (Metzingen), Carina Witthöft (Hamburg) und Andrea Petkovic (Darmstadt) standen dem neuen Teamchef Jens Gerlach bei dessen Debüt nicht zur Verfügung.

Fed Cup: Deutschland als Außenseiter weiter

Nach den vier Einzelmatches in Minsk hatte es 2:2 gestanden. Maria hatte Wera Lapko bezwungen und Debütantin Antonia Lottner (Düsseldorf) gegen Alexandra Sasnowitsch gewonnen. Doch gegen Sabalenka unterlagen Maria und Lottner jeweils. Das Doppel brachte dann nach 2:30 Stunden Spielzeit die Entscheidung für die Deutschen.

Dabei war das deutsche Team als klarer Außenseiter ins Duell in Minsk gegangen. Die Weißrussinnen, die im Vorjahr im Finale gegen die USA verloren hatten, boten allerdings ebenfalls nicht ihre Bestbesetzung auf. So war unter anderem die zweimalige Australian-Open-Siegerin und ehemalige Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka nicht dabei. Auch die erkrankte Spitzenspielerin Sasnowitsch konnte am Sonntag nicht mehr antreten.