Wählt den Schlag des Jahres auf der WTA-Tour!

Gewinnt Agnieszka Radwanska zum fünften Mal in Folge die Wahl zum Schlag des Jahres? Die Polin hat es gleich mit zwei Hot Shots in die finale Abstimmungsrunde geschafft. Nun liegt es an euch!

Auf unserer Facebook-Seite habt ihr derzeit täglich die Möglichkeit, für den schönsten Schlag des Jahres auf der ATP-Tour abzustimmen. Nun sind die Damen an der Reihe! Zur Wahl stehen Caroline Wozniacki mit ihrem gefühlvollen Lob in Miami, Daria Kasatkinas sensationeller Tweener in Toronto und eben die vierfache Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska (Konter aus der Defensive Sydney, Passierball Wuhan).

Die Finalistinnen hatten sich in zwei Gruppen mit jeweils fünf Auswahlmöglichkeiten durchgesetzt. Auf der WTA-Webseite könnt ihr nun die ultimative Siegerin bestimmen.

Hier geht es zum Voting!