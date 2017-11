AceQueens: Pliskova wieder die Beste

Davis Cup Men National_team Frankreich -

Karolina Pliskova ist zum dritten Mal in Folge die beste Aufschlägern der WTA-Tour des Jahres. Dicht gefolgt von der besten deutschen Tennisspielerin Julia Görges.

Nicht nur bei den Herren gibt es gute Aufschläger. Auch die ein oder andere Dame verfügt über einen harten und gewinnbringenden Service. Zum wiederholten Male ist die Tschechin Karolina Pliskova in dieser Kategorie unschlagbar. Im dritten Jahr hintereinander schlug die 25-Jährige mit 452 Asse die meisten Service-Winner. Ein Grund für die hohe Anzahl dürfte die Größe von 1,86 Meter sein: "Es ist definitiv so, dass ich groß bin, lange Arme habe und alles etwas leichter für mich ist", erklärte Pliskova nach dem Turnier in Wimbledon. Trotz des frühen Ausscheidens wurde Pliskova nach dem Grand-Slam-Turnier zum ersten Mal die Nummer eins der Welt.

Auf Rang zwei der Rangliste der meisten Asse liegt die beste deutsche Tennisspielerin Julia Görges. Zum ersten Mal servierte die Bad Oldesloerin 412 Aufschlag-Kracher in einer Saison. Auch deswegen steht die 29-Jährige auf Rang 14 im Ranking und schnappte sich zwei Titel im Jahr 2017. Pliskova und Görges verbindet jedoch noch etwas anderes: Die beiden Aufschlagkanonen spielten ab und zu zusammen Doppel und lehrten so manche Gegnerinnen das Fürchten.

Komplettiert wird die Top 3 durch Pliskovas Zwillingsschwester Kristyna Pliskova mit 372 Asse.

Zudem hält die Nummer drei im Ranking den Rekord für die meisten Asse in einem Match. Gegen Monica Puig bei den Australian Open schlug es 31 Mal im gegnerischen Aufschlagfeld ein. Bis dato stand die Deutsche Sabine Lisicki mit 27 Aufschlag-Winnern in einer Partie oben auf der Liste.

Die Top 10 der besten Aufschlägerinnen

1. Karolina Pliskova, 452

2. Julia Görges, 412

3. Kristyna Pliskova, 372

4. Caroline Garcia, 354

5. Lucie Safarova, 323

6. Kristina Mladenovic, 268

7. Coco Vandeweghe, 250

8. Kiki Bertens, 243

9. Johanna Konta, 241

10. Caroline Wozniacki, 217