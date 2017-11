Belinda Bencic beginnt die kommende Spielzeit wieder unter den Top 100. Die Schweizerin hat sich über kleinere Turnier-Erfolge zurück gemeldet.

Eigentlich hat Belinda Bencic bei ihrem Erfolg beim ITF-Turnier in St. Petersburg vor wenigen Monaten eine Überraschung nach der anderen geschafft: Schließlich war die Schweizerin als Nummer 312 der Welt in die das Event gegangen, hatte ab Runde zwei bis zum Endspiel gegen die Ukrainerin Dayana Yasremka nur Gegnerinnen vor der Brust, die in der Weltrangliste vor ihr platziert waren.

Tatsächlich aber kann die immer noch erst 20-Jährige auf einem Level spielen, das schon einmal für die besten zehn Damen der Welt gereicht hat. Bevor es verletzungsbedingte Rückschläge und den Absturz in der Weltrangliste zu verarbeiten gab.

Ruhiger auf dem Platz

Im Moment wird Bencic dort auf Rang 98 geführt, geschuldet auch zwei Erfolgen bei WTA-125k-Turnieren in Hua Hin und Taipeh. Bei den Upper Austria Open in Linz war Bencic mit einer Wildcard gut unterwegs, hatte zwei Runden gewonnen, unterlag im Viertelfinale im Tiebreak des dritten Satzes Mihaela Buzarnescu aus Rumänien.

Der Schlüssel der Renaissance wäre aber in St. Petersburg zu suchen, erklärte Bencic gegenüber dem Portal BTU.

"Ich habe das gesamte Turnier über ohne Druck gespielt, bin immer entspannter geworden und habe besser und besser gespielt", so Bencic. "Ich weiß im Moment nicht genau, wo meine 100 Prozent liegen, weil ich ein anderer Mensch und eine andere Spielerin geworden bin." Die tatenlose Zeit zuhause sei ihr jedenfalls nicht gut bekommen. "Ich habe mich wie ein Tiger im Käfig gefühlt. Ich wäre fast verrückt geworden, aber dafür bin ich jetzt ruhiger auf dem Court."