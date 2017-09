Kerber verpasst zweites WTA-Finale des Jahres

Toray Pan Pacific Open Women Single Live WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single Live WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single Live WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Angelique Kerber ist beim WTA-Premier-Turnier in Tokio im Halbfinale an Anastasia Pavlyuchenkova gescheitert.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat beim WTA-Premier-Turnier in Tokio ihr zweites Endspiel des Jahres verpasst. Die 29 Jahre alte Kielerin musste sich im Halbfinale nach schwachem Start Anastasia Pavlyuchenkova mit 0:6, 7:6 (7:4), 4:6 geschlagen geben. Die Russin trifft im Finale auf Caroline Wozniacki (Dänemark). Die Titelverteidigerin setzte sich gegen die topgesetzte Branchenführerin Garbine Muguruza aus Spanien 6:2, 6:0 durch.

"Das war ein Drama für beide Seiten. Ich hatte nicht damit gerechnet, so gut ins Match zu kommen", sagte Pavlyuchenkova, die auch im zweiten Durchgang mit 3:0 in Führung gegangen war. Doch Kerber kam zurück. "Sie ist eine großartige Kämpferin, sie verdient allergrößten Respekt. Es ist niemals leicht gegen sie. Sie ist immer in der Lage, ein Spiel zun drehen", meinte die Russin, die im zehnten Duell mit der Deutschen zum fünften Sieg kam. Kerber, die im WTA-Ranking nach einer bislang verkorksten Saison auf Position 14 abgerutscht ist, hat in diesem Jahr erst einmal ein WTA-Endspiel erreicht. Im April verlor sie im mexikanischen Monterrey ebenfalls gegen Pavlyuchenkova.