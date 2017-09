Erstes Premier-5-Finale für Barty

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4

Ashleigh Barty ist die erste Finalistin beim WTA-Premier-5-Event in Wuhan: Die Australierin besiegte eine angeschlagene Jelena Ostapenko glatt in zwei Sätzen.

Das erste Halbfinale in Wuhan hat nicht gehalten, was sich die Tennisfans vom Aufeinandertreffen zwischen der regierenden French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko und Rückkehrerin Ashleigh Barty erhofft haben: Ostapenko hatte große Schwierigkeiten gesundheitlicher Art, musste sich behandeln lassen, verlor schließlich nach 74 Minuten mit 3:6 und 0:6.

Für Barty, die in diesem Jahr mit dem Erfolg in Kuala Lumpur ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour überhaupt gefeiert hat, bedeutet der Einzug in das Endspiel des letzten Premier-5-Turniers des Jahres ihren größten Karriere-Erfolg. Der sie in der Weltrangliste erstmals unter die besten 30 Spielerinnen bringen wird - unabhängig vom Finalausgang gegen entweder die Griechin Maria Sakkari oder Caroline Garcia wird die 21-jährige Barty, die nach den US Open eine beinahe zweijährige Auszeit genommen hat, schlechtestenfalls die Nummer 26 der Welt sein.

Im Viertelfinale hatte Ashleigh Barty mit Karolina Pliskova erstmals eine Top-5-Spielerin geschlagen, davor mit Agnieszka Radwanska eine Dame, die in diesen Regionen der Weltrangliste über Jahre beheimatet war.

