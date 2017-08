Görges gewinnt Kampf gegen Petkovic

Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Julia Görges hat nach einem packenden Kampf im deutschen Duell gegen Andrea Petkovic das Finale beim WTA-International-Turnier in Washington, D.C. erreicht. Die 28-jährige Deutsche besiegte ihre Landsfrau nach 2:30 Stunden mit 5:7, 6:4, 7:5 und bekommt nun die nächste Chance auf ihren dritten WTA-Titel. Für Görges ist es die neunte Finalteilnahme bei einem WTA-Turnier. Die letzten fünf Endspiele gingen allesamt verloren, darunter zwei in diesem Jahr auf Mallorca und in Bukarest.

Görges trifft im Endspiel auf Ekaterina Makarova. Die Russin besiegte im ersten Halbfinale die Französin Oceane Dodin mit 3:6, 6:3, 6:4. Das einzige Duell der beiden konnte Makarova im Achtelfinale bei den Australian Open 2015 für sich entscheiden. Der letzte Titelgewinn von Görges liegt bereits über sechs Jahre zurück, als sie bei ihrem Heimturnier in Stuttgart triumphierte. Während Petkovic mit dem Einzug ins Halbfinale in die Top 100 zurückkehrt, ist Görges, derzeit die Nummer 40 im WTA-Ranking, nun in einer guten Position, um bei den US Open gesetzt zu sein.