Pliskova erstmals Branchenprima

live Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale

Nun ist offiziell, was seit ein paar Tagen in der Theorie bereits abzusehen war: Karolina Pliskova dar erstmals in ihrer Karriere als Weltranglisten-Erste firmieren.

Die Frau der Stunde mag Garbine Muguruza sein, ihr Wimbledon-Sieg hat die Spanierin immerhin wieder unter die Top Ten katapultiert, um genau zehn Plätze auf Rang fünf. Von ganz oben grüßt indes bekanntermaßen seit diesem Montag Karolina Pliskova, die an der Church Road schon früh ihren Abschied nehmen musste. In Schlagdistanz folgt Simona Halep, die wieder einmal am letzten Schritt vor dem Gipfel gescheitert ist. An Johanna Konta, die mit Rang vier ihr Karriere-Hoch erreicht hat.

Angelique Kerber liegt seit diesem Montag auf Platz drei, die pausierende Serena Williams wird erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen nicht mehr als Mitglied der besten zehn Spielerinnen der Welt geführt. Schwester Venus wiederum hat sich mit dem Finaleinzug in Wimbledon auf die neunte Position vorgespielt. Den größten Sprung hat indes Magdalena Rybarikova gewagt, der Halbfinal-Einzug im All England Club war eine Verbesserung um 54 Plätze auf Rang 33 wert.

Aus deutscher Sicht folgt die verletzte Laura Siegemund als 36., Julia Görges bleibt stabil auf Rang 45. Für Österreichs Nummer eins, Barbara Haas, war der Einzug in das Finale der Reinert Open einen Sprung um 14 Plätze nach vorne auf jetzt Position 162 wert.

Im Rennen um die Plätze für das Saisonfinale liegt Simona Halep in Front, mit heutigem Stand würde die Veranstaltung am Jahresende ohne deutsche Beteiligung vonstatten gehen: Angelique Kerber liegt auf Platz 13.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste