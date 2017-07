Ventilator zwingt Pliskova zur Aufgabe

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale

Finger weg von Ventilatoren! Kristyna Pliskova musste beim WTA-International-Turnier in Nanchang aufgeben, nachdem sie sich eine blutige Wunde am Daumen zugezogen hatte.

Während Karolina Pliskova ihre ersten Wochen als Nummer eins der Welt spielfrei verbringt, ist ihre Zwillingsschwester Kristyna im Einsatz. Die 25-jährige Tschechin hat sich inzwischen bis auf Platz 37 vorgespielt. Beim WTA-International-Turnier in Nanchang (China) hatte Pliskova gute Chancen auf ihren zweiten WTA-Titel nach Tashkent im Oktober 2016. Doch eine kuriose Verletzung beendete das Titelvorhaben der Linkshänderin. Pliskova führte im Achtelfinale gegen die Japanerin Nao Hbino mit 3:0 und Doppelbreak. Während der ersten Pause brauchte Pliskova eine Abkühlung, da es in Nanchang schwülheiß mit Temperaturen bis zu 40 Grad war.

Die Tschechin wollte einen Ventitalor, der auf dem Platz stand, näher an sich heranstellen, dann passierte das Malheur. Pliskova packte so unvorsichtig an, dass der Propeller des Ventilators ihren Daumen erwischte, der zu bluten begann. Zwar wurde der Daumen behandelt und einbandagiert, doch das Weiterspielen war für Pliskova nicht mehr möglich.