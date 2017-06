Mouratoglou: Serena trainiert noch

Freitag, 09.06.2017

"Sie wird zurückkommen", versprach Patrick Mouratoglou im Gespräch mit Bill Simons von insidetennis.com. Zu 100 Prozent könne er es natürlich nicht versprechen, sagte Mouratoglou weiter. Aber im selben Satz, in dem sie erzählt habe, dass sie schwanger sei, habe sie ihn wissen lassen, dass ihre Karriere nicht vorbei sei. "Sie will zurückkommen und ich werde auf sie warten."

Williams habe sich mit Mouratoglou in Paris treffen wollen und man habe besprochen, an was man arbeiten wolle und wann es wieder losgehen solle. An einem anderen Tag habe sie ihm sogar mitgeteilt, dass sie bereits jetzt noch auf dem Platz stehe. Williams habe Mouratoglou eine SMS geschrieben. Inhalt: "Ich gehe auf den Platz, weil ich Kontakt mit dem Ball halten will", verriet Mouratoglou.

Williams erwartet ihr erstes Kind im Herbst, Vater ist der Internet-Unternehmer Ohanian.

