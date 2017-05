Runde Sache: Serena zeigt ihre Baby-Kugel

Mittwoch, 03.05.2017

Es ist schon verrückt. Serena Williams begeht in ihrem ersten Saisonmatch 88 leichte Fehler und schießt sich als Melbourne-Favoritin somit selbst ins Aus. Ebendort angekommen, siegt sie dann doch, und Ende April heißt es: schwanger, schwanger! Und weil dem nicht genug ist und die Konkurrenz sich nicht zum Dauersiegen entschließen kann, ist sie in dieser Woche nach wie vor die Nummer eins der Tenniswelt.

Williams wird's freuen oder völlig egal sein: Ihr Augenmerk gilt in den kommenden Wochen nun ihrer kleinen Familie um sich und den kommenden Daddy, Reddit-Gründer Alexis Ohanian. Mit dem ließ sie sich nun auch erstmals seit Bekanntgabe der Schwangerschaft bei einem öffentlichen Auftritt blicken, bei der Met-Gala in New York, wo auch Kollege Roger Federer am Start war.

Während Federer vor allem mit seinem Outfit um ein Kobra-Jacket für Aufmerksamkeit sorgte, waren die Blicke bei Serena natürlich auf den doch schon deutlich erkennbaren Baby-Bauch gerichtet. Die schönsten Fotos vom Abend gibt es hier!#

