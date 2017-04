Kerber stabil, Kasatkina mit Sprung nach vorne

Montag, 10.04.2017

Angelique Kerber bleibt an der Spitze der WTA-Weltrangliste. Nach ihrem Finaleinzug in Monterrey führt die deutsche Nummer eins das Klassement weiterhin vor der pausierenden Serena Williams an, Kerbers Vorsprung beträgt 325 Punkte. Laura Siegemund bleibt ebenfalls stabil, die Stuttgarterin liegt an Position 37, aus der vergangenen Woche findet ein Halbfinale in Charleston Einzug in die Weltrangliste.

Einen großen Sprung machte die Siegerin von eben dort, Darya Kasatkina. Die Russin verbesserte sich um 13 Ränge auf nun Position 29, Final-Verliererin Jelena Ostapenko machte gar 16 Plätze gut und schließt nunmehr die Top 50 ab. Innerhalb der besten zehn Spielerinnen der Welt gab es keine Verschiebungen, lediglich Caroline Wozniacki näherte sich nach ihrem Viertelfinale in Charleston dem exklusiven Club wieder an. Die Dänin rangiert nun auf Platz elf. Anastasia Pavlyuchenkova, die das Turnier in Monterrey für sich entschied, bleibt auf Position 16.

Bei den Herren herrschte bedingt durch den Davis Cup auf der ATP-Ebene eine Spielpause, bester Deutscher ist nach wie vor Alexander Zverev als Nummer 20. Ein Mann schaffte dennoch einen weiten Sprung nach vorne: Rogerio Dutra Silva holte sich den Challenger in Panama City und verbesserte sich von Platz 83 auf 69.

