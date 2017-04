Wer ist die Hot-Shot-Königin im März?

Dienstag, 04.04.2017

Elena Vesnina und Johanna Konta heißen die Überraschungssiegerinnen in Indian Wells und Miami. Wer vor den großen Combined-Events sein Geld auf die Russin oder die Britin setzte, darf sich jetzt über einen stattlichen Gewinn freuen - zu den Topfavoritinnen gehörten beide nicht. In der Auswahlliste zum Schlag des Monats März taucht aber nur Vesnina auf. Die 30-jährige Nummer 14 der Welt zeigte in der kalifornischen Wüste ihr Können am Netz und punktete mit einem technisch anspruchsvollen Rückhandschmetterball.

Ebenfalls zur Wahl stehen die Hot Shots von Bethanie Mattek-Sands, Caroline Wozniacki, Venus Williams und Kirsten Flipkens.

