Serena: Auf der Couch wieder an Kerber vorbei

Montag, 10.04.2017

Serena Williams wird wieder die Nummer eins der Welt, zumindest für eine Woche. Die 35-jährige US-Amerikanerin kehrt am 23. April auf den Tennisthron zurück und löst Angelique Kerber als Weltranglisten-Erste ab. Die Deutsche verpasste beim WTA-International-Turnier in Monterrey den ersten Turniersieg seit dem US-Open-Titel. Aber auch der Triumph in Mexiko hätte Kerber nicht auf Platz eins gehalten.

Williams nur eine Woche Nummer 1?

Der Grund: Die Punkte für den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (ab 23. April) fallen bereits vor Turnierbeginn aus der Wertung, da das Turnier in diesem Jahr eine Woche später stattfindet. Kerber hatte im Vorjahr das WTA-Premier-Turnier in der Porsche-Arena zum zweiten Mal gewonnen und büßt somit 470 Weltranglistenpunkte ein. Williams, die seit dem Australian-Open-Sieg kein Match mehr gespielt hat, zieht im WTA-Ranking wieder vorbei und wird am 23. April einen Vorsprung von 145 Punkten haben. Für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin wird es die 317. Woche als Nummer eins sein. Auf Platz liegt Martina Navratilova mit 332 Wochen.

Allerdings könnte das Vergnügen für Williams nur von kurzer Dauer sein, also für eine Woche. Kerber würde mit dem Halbfinaleinzug in Stuttgart wieder die Weltranglistenführung übernehmen. Zudem stehen die Chancen gut, dass die 29-jährige Deutsche die Nummer eins bis Wimbledon behält. Nach Stuttgart hat Kerber in der Sandplatzsaison keine Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen. In Madrid, Rom und bei den French Open schied sie jeweils bei ihrem Auftaktmatch aus, während bei Williams die Turniersiege in Rom und bei den French Open in der Wertung stehen. Ob die US-Amerikanerin überhaupt in Rom antreten wird, ist nicht sicher, da sie für das Turnier nicht gemeldet hat und somit auf eine Wildcard angewiesen ist.

