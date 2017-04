Verletzte Muguruza sagt Fed Cup ab

Donnerstag, 13.04.2017

Kein optimaler Start in die Sandplatzsaison für French-Open-Titelverteidigerin Garbine Muguruza. Via Twitter gab sie bekannt, dass sie für das Fed-Cup-Play-off-Match in Frankreich nicht zur Verfügung stehen wird. "Ich bin traurig, dass ich Spanien nicht im Fed Cup gegen Frankreich repräsentieren kann. Ich habe nach wie vor Probleme mit der Achillesehne, die mich davon abhalten, ernsthaft zu trainieren. Ich hoffe, in Stuttgart antreten zu können. Meine Unterstützung geht an Conchita, Sara, Silvia, Olga und Maria José", schrieb die 23-Jährige.

Muguruza hatte zuletzt in Miami gespielt, wo sie im Achtelfinale gegen Caroline Wozniacki wegen Unwohlseins nach dem ersten Durchgang aufgeben musste.

