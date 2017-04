Kerber führt Aufgebot an - Petkovic fehlt

Mittwoch, 12.04.2017

"Obwohl wir die Nummer eins der Welt im Team haben, stehen die Chancen 50:50. Der Ausgang ist komplett offen", sagte die 43-jährige Rittner: "Die Nominierung war schwierig."

Die in einer Formkrise steckende Andrea Petkovic (Darmstadt/WTA-Nr. 74) fehlt dagegen erstmals seit 2013 in der DTB-Auswahl. Die French-Open-Halbfinalistin von 2014 hatte im Erstrundenspiel gegen Gastgeber USA im Februar auf Hawaii (0:4) beide Einzel verloren und den zweiten Gang in die Relegationsrunde in Folge nicht verhindern können.

Zuletzt war der Finalist von 2014 vor fünf Jahren in die Zweitklassigkeit abgestiegen - im Jahr darauf jedoch wieder in die Weltgruppe zurückgekehrt.

Svitolina führt Ukraine an

Topspielerin der Ukraine ist die Weltranglisten-13. Elina Svitolina, die in diesem Jahr bereits die Turniere in Dubai und Taipeh gewonnen hat. Die Nummer zwei, Lesia Tsurenko, wird im WTA-Ranking an Position 43 geführt.

Bislang standen sich die beiden Nationen einmal gegenüber: 2004 in Tschornomorsk gewann Deutschland 3:2. In der Stuttgarter Arena wird nach dem Fed Cup ab 24. April das hochkarätig besetzte WTA-Sandplatzturnier ausgetragen, das Kerber zuletzt zweimal in Folge gewann.

