Lesia Tsurenko holt ihren dritten WTA-Titel

Sonntag, 05.03.2017

Lesia Tsurenko hat in Acapulco den Titel geholt und so ihren dritten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert. Im Finale besiegte sie die an Position zwei gesetzte Kristina Mladenovic mit 6:1, 7:5.

Für Tsurenko ging damit eine starke Woche zuende - in der sie mit Mirjana Lucic-Baroni, Kristina Mladenovic und Jelena Ostapenko die drei Topgesetzten aus dem Turnier nahm (gegen Lucic-Baroni profitierte sie von einer Aufgabe, ebenso gegen Julia Görges in Runde zwei). Die Zahl drei war auch in weiterer Hinsicht eine Glückszahl: Die Ukrainierin hat mit drei Turniersiegen aus drei Finals eine perfekte Quote. "Es ist jetzt eine 100-Prozent-Ausbeute, das macht mich sehr glücklich", sagte sie im Anschluss.

