Beck erreicht Achtelfinale, Petkovic im Hauptfeld

Montag, 30.01.2017

Annika Beck startet in St. Petersburg erfolgreich

Annika Beck hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg das Achtelfinale erreicht. Die Bonnerin schlug die an Position sieben gesetzte Niederländerin Kiki Bertens 7:5, 3:6, 6:4 und bekommt es nun mit Julia Putintseva (Kasachstan) oder Johanna Larsson (Schweden) zu tun.

Beck war Anfang des Jahres in Hobart/Australien in der ersten Runde noch glatt an Bertens gescheitert (1:6, 2:6). Auch bei den Australian Open war die 22-Jährige direkt zum Auftakt ausgeschieden.

Erlebe die deutschen Fed-Cup-Damen live auf DAZN

Zuvor war in St. Petersburg Andrea Petkovic ins Hauptfeld eingezogen. Die Darmstädterin qualifizierte sich nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open durch ein 6:2, 6:3 gegen die Russin Anastasia Komardina für die erste Runde der mit 776.000 Dollar dotierten Konkurrenz.

Topgesetzt ist die Rumänin Simona Halep vor der Weltranglistendritten Karolina Pliskova (Tschechien). Die Nummer vier der Setzliste ist Australian-Open-Finalistin Venus Williams (USA).

Die aktuelle WTA-Weltrangliste