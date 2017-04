Weißrussische Titelträume nach Sensation

Sonntag, 23.04.2017

Weißrussland steht sensationell im Finale des Fed Cups - und das in der allerersten Saison in der Weltgruppe des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbes. In Minsk setzten sich die Gastgeberinnen gegen die Schweiz mit 3:2 durch. Der Erfolg der Weißrussinnen stand nach dem vierten Einzel fest. Zu Beginn des Tages hatte es 1:1 gestanden. Zunächst setzte sich Aliaksandra Sasnovich im Duell der Spitzenspielerinnen gegen Timea Bacsinszky mit 6:2, 7:6 (2) durch. Im Anschluss gewann die 18-jährige Aryna Sabalenka gegen Viktorija Golubic mit 6:3, 2:6, 6:4. Der Doppelsieg von Belinda Bencic und Martina Hingis (6:0, 6:1) war schließlich nur noch Ergebniskosmetik für die Schweizerinnen, die somit die riesengroße Chance auf den Finaleinzug mit der Möglichkeit auf den ersten Fed-Cup-Titel liegenließen.

Der Finaleinzug der Weißrussinnen ist umso erstaunlicher, da aus dem vierköpfigen Kader nur Sasnovich als derzeitige Weltranglisten-96. in den Top 100 vertreten ist. Im Endspiel (11./12. November) trifft Weißrussland entweder auf die USA oder Titelverteidiger Tschechien. Da Victoria Azarenka im Juli aus ihrer Babypause zurückkehren wird, stehen die Chancen auf den Premierentitel im Fed Cup sogar gut, sofern Azarenka im Finale dabei ist. Gegen die USA hätten die Weißrussinnen Heimrecht.

Alle Fed-Cup-News im Überblick