Görges sichert Deutschland den Sieg

Sonntag, 23.04.2017

Julia Görges hat dem deutschen Fed-Cup-Team den vorzeitigen Sieg gegen die Ukraine und damit den Klassenerhalt in der Weltgruppe beschert. Die Weltranglisten-46. aus Bad Oldesloe gewann das vierte Einzel gegen Lesia Tsurenko trotz eines Fehlstarts mit 6:4, 6:4. In beiden Sätzen lag Görges mit 0:3 in Rückstand, kämpfte sich dann aber zurück. Gerade gegen Ende der beiden Sätze zeigte sich Görges als die aggressivere Spielerin, angefeuert von ihren Teamkolleginnen in der deutschen Box.

Vor dem abschließenden Doppel des Playoff-Spiels in Stuttgart liegt das Team von Bundestrainerin Barbara Rittner uneinholbar mit 3:1 in Führung. Damit kann die DTB-Equipe 2018 einen neuen Angriff auf den Titel starten. Ob dies in einer Weltgruppe mit acht oder doch bereits 16 Nationen erfolgt, wird der Internationale Tennisverband ITF im Sommer festlegen.

Am Sonntag hatte zunächst die Weltranglistenerste Angelique Kerber das Spitzeneinzel gegen Elina Svitolina mit 4:6, 2:6 verloren, ihre vierte Niederlage gegen die Ukrainerin in Folge. Die Kielerin hatte durch ein 6:1, 6:4 gegen Tsurenko am Samstag die 2:0-Führung nach dem ersten Tag besiegelt. Görges hatte zum Auftakt ihre Partie gegen Switolina mit 4:6, 6:1, 6:4 gewonnen.

