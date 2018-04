Nadal zu Fitnesszustand: "War nie gut in Mathe"

Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Tag 4 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale

Spaniens Superstar Rafael Nadal steht vor dem Comeback. Der Davis Cup gegen Deutschland soll dem Weltranglistenersten nach monatelangen Beschwerden als Testlauf für die Sandplatzsaison dienen.

Über die Frage nach seinem Fitnesszustand musste Rafael Nadal kurz schmunzeln, die Karten wollte der spanische Superstar allerdings noch nicht aufdecken. Angesprochen darauf, bei wie viel Prozent seiner Leistungsfähigkeit er nach seiner über zweimonatigen Verletzungspause schon sei, scherzte der 31-Jährige: "Ich war nie gut in Mathe, deshalb kenne ich mich mit Prozentzahlen nicht so aus."

Nadals Rückkehr auf den Tennis-Court steht beim Viertelfinalduell gegen Deutschland im Fokus. Im ersten Einzel trifft der Sandplatzkönig auf Philipp Kohlschreiber, am Sonntag könnte ein Spitzenduell mit dem Weltranglistenvierten Alexander Zverev folgen. "Ich habe seit meiner Verletzung jede Woche Tests absolviert", sagte Nadal am Donnerstag: "Jetzt fühle ich mich bereit für Wettkämpfe."

Bruguera: "Nadal fit und sehr motiviert"

Ob Nadal tatsächlich spielt, war seit seiner offiziellen Zusage das alles dominierende Thema in den spanischen Medien. Bei den Pressekonferenzen in Valencia drehten sich mehr als die Hälfte der Fragen um den Gesundheitszustand des Mallorquiners. "Ihm geht es gut, er ist fit und sehr motiviert", hatte Spaniens Teamchef Sergi Bruguera bereits am Mittwoch verkündet. Trotzdem blieben Restzweifel.

Seit seiner Verletzung am rechten Hüftbeuger, erlitten bei seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open Ende Januar, hatte Nadal die Turniere in Acapulco, Indian Wells und Miami verpasst. Pünktlich zur Sandplatzsaison meldete er sich nun zurück. Sein großes Ziel ist der elfte Titelgewinn bei den French Open in Paris.

"Nadal macht diese Partie besonders"

Daneben hat der 16-malige Grand-Slam-Gewinner auf seinem Lieblingsbelag außerdem viele Weltranglisten-Punkte zu verteidigen. Durch das frühe Aus von Dauerrivale Roger Federer in Miami war Nadal am Montag ohne eigenes Zutun auf Rang eins zurückgekehrt. Behaupten kann er den Platz auf dem Tennis-Thron allerdings nur, wenn er wie im Vorjahr in Monte-Carlo, Barcelona, Madrid und Roland Garros triumphiert.

Die Davis-Cup-Partie in der Stierkampfarena von Valencia kommt da als Aufgalopp für die bevorstehenden Wochen gerade recht. Das Duell mit Deutschland wird durch das bevorstehende Comeback des "Matadors" zu einem absoluten Highlight. "Nadal macht diese Partie besonders", meinte auch Deutschlands Kapitän Michael Kohlmann.

Nadals Bilanz im Davis Cup ist nahezu makellos. Von 23 Spielen im Einzel gewann er 22, lediglich in seinem allerersten Auftritt hatte sich der damals 17-Jährige dem Tschechen Jiri Novak geschlagen geben müssen. Insgesamt war Nadal an vier der fünf spanischen Titelgewinne im traditionsreichen Mannschaftswettbewerb maßgeblich beteiligt. Ein weiterer könnte in diesem Jahr folgen.