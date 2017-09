Stebe eröffnet gegen Sousa

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Cedrik-Marcel Stebe und Joa Sousa bestreiten das Auftakteinzel in der Davis-Cup-Relegation zwischen Portugal und Deutschland.

Cedrik-Marcel Stebe und Jan-Lennard Struff bestreiten am Freitag die Auftakteinzel in der Davis-Cup-Relegation gegen Gastgeber Portugal. Teamchef Michael Kohlmann entschied sich in Absprache mit Tennis-Idol Boris Becker für das Duo und gegen Neuling Yannick Hanfmann (Karlsruhe), der zunächst für das Doppel am Samstag (15.30 Uhr MESZ) an der Seite des Frankfurters Tim Pütz nominiert ist.

Stebe (Vaihingen/Enz), der vor seiner Verletzungsmisere im bislang einzigen Davis-Cup-Einsatz Deutschland 2012 den Klassenerhalt in der Weltgruppe gesichert hatte, trifft im ersten Einzel am Freitag (12.00 Uhr, live und gratis auf tennisnet.com) auf die portugiesische Nummer eins Joao Sousa. Struff (Warstein) bekommt es im Anschluss mit Pedro Sousa zu tun.

Am Sonntag (ab 12.00 Uhr MESZ) sollen auf dem Sandplatz im Clube de Ténis do Jamor von Oeiras zunächst die Spitzenspieler Struff und Joao Sousa, anschließend Stebe und Pedro Sousa aufeinandertreffen. Umstellungen sind allerdings kurzfristig möglich. Voraussichtlich werden Struff und Pütz, die gemeinsam in der Bundesliga für Halle antreten, im Doppel aufschlagen.

Nach den Absagen der Zverev-Brüder Alexander und Mischa sowie von Philipp Kohlschreiber muss die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Zuletzt gehörte der dreimalige Davis-Cup-Champion vor 13 Jahren nicht zu den besten 16 Tennis-Nationen. In Portugal gehört der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker erstmals in seiner neuen Funktion als Head of Men's Tennis zur deutschen Delegation.

Die Auslosung im Überblick:

Freitag (Spielbeginn 12.00 Uhr MESZ/tennisnet.com/spox.com und DAZN):

Cedrik-Marcel Stebe (ATP-Nr. 90) - Joao Sousa (Nr. 57)

Jan-Lennard Struff (Nr. 54) - Pedro Sousa (Nr. 107)

Samstag (15.30 Uhr MESZ/DAZN):

Tim Pütz/Yannick Hanfmann - Joao Sousa/Gastao Elias

Sonntag (12.00 Uhr MESZ/DAZN):

Struff - J. Sousa

Stebe - P. Sousa