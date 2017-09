"Beckers Einfluss wird überschätzt"

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 1 HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1

Deutschland muss am Wochenende in Portugal gewinnen (beide Einzel am Freitag ab 11 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPOX und tennisnet.com, das ganze Wochenende live auf DAZN). Wir haben uns bei den Tennis-Experten umgehört, was das Team von Michael Kohlmann zu erwarten hat.

Wie groß ist die Gefahr, dass Deutschland aus der Weltgruppe absteigt?

Oliver Faßnacht (DAZN/Eurosport): Wir haben vier Spieler unterschiedlicher individueller Stärke, in aktuell guter Form - Spieler, die auf ihren Einsatz brennen. Für Michael Kohlmann ergeben sich diverse taktische Aufstellungsmöglichkeiten. Unser Vorteil: Struff/Pütz . Ein erfolgreiches, eingespieltes Doppelteam - mit Titel aus Genua angereist, in der Bundesliga seit 2014 ungeschlagen.

Alexander Antonitsch (Eurosport): Naja, für mich ist mit dieser Aufstellung dieser Länderkampf völlig offen. Sousa ist ein äußert gefährlicher Spieler und ein großer Fighter. Und auch wenn Elias etwas zurück gefallen ist, ist er im Davis Cup immer für eine Überraschung gut! Bin schon gespannt, ob Yannick Hanfmann (er hat ja als einziger Sousa bisher besiegt) zum Einsatz kommt.

Jörg Allmeroth (tennisnet): Auswärtsspiele im Davis Cup sind fast immer eine Gefahr, selbst aus einer scheinbar überlegenen Position heraus. Aber die hat Deutschland hier gar nicht. Deshalb: Der Fahrstuhl kann nach unten rauschen. Hoffnung: die zuletzt gute Form von Struff und Stebe. Aber die Atmosphäre dort in Portugal wird höllisch sein.

Boris Beckers Karriere im Davis Cup © getty 1/18 Als "Head of Men Tennis" ist Boris Becker neben der Nachwuchsförderung nun ebenfalls als Mentor für das deutsche Davis-Cup-Treiben zuständig. SPOX wirft vor der Relegation gegen Portugal einen feuchtfröhlichen Blick auf Beckers Länderspiel-Karriere © getty 2/18 Doch bevor, wie auf dem ersten Bild skizziert, die großen Erfolge 1988 und 1989 begossen wurden, machte der junge Boris Becker bittere Erfahrungen. In seinem ersten Davis-Cup-Jahr 1985 durfte er die "hässlichste Salatschüssel der Welt" nur streicheln. © getty 3/18 Trotzdem: Spätestens ab August 1985 war Deutschland im Davis-Cup-Fieber. Mit Becker gelang unter anderem im Viertelfinale ein knapper 3:2-Erfolg gegen die USA © getty 4/18 Doch mit Wilhelm Bungert als Teamchef unterlag das DTB-Team mit 2:3 in München im Finale gegen Schweden © getty 5/18 Am Ende gab es traurige Gesichter von Becker und den Teamkollegen Michael Westphal und Andreas Maurer. Die beiden Vier-Satz-Siege Beckers gegen Wilander und Edberg waren nicht genug © getty 6/18 Vor den großen Erfolgen galt es, 1987 in Hartford gegen die USA den Abstieg zu verhindern. Unvergessen ist Beckers legendäres 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2 in sechseinhalb Stunden gegen John McEnroe © getty 7/18 Hartford legte den Grundstein für die Siege 1988 und 1989. Jeweils zogen die Schweden im Finale den Kürzeren gegen die Mannschaft von Teamchef Niki Pilic (M.) um den überragenden Becker © getty 8/18 Unter seinem Vertrauten Pilic überragte Becker nicht nur 1988 und 1989 in den Finals gegen Schweden. Becker blieb in seinen Einzeln ungeschlagen © getty 9/18 Als Boris Becker Anfang der 1990er eine Davis-Cup-Pause einlegte, übernahm Michael Stich (Einzel: 21-9/Doppel: 14-2). 1993, zwei Jahre nach seinem Wimbledonsieg, führte er das deutsche Team in überragender Manier zum Titel © getty 10/18 Erst 1995 kehrte Becker wieder zurück ins Team. Gemeinsam mit Stich sollte der Titel wieder nach Deutschland. Im Halbfinale führte der DTB nach Siegen Beckers und Stich bereits mit 2:0 © getty 11/18 Doch im Doppel von Moskau lief es für die Olympiasieger von 1992 schon nicht mehr so gut. Als dann Becker am Sonntag wegen Rückenproblemen passen musste, verlor Stich das dramatische Schlusseinzel mit 12:14 im fünften Satz © getty 12/18 1996 gab es ein 0:5-Debakel gegen Frankreich, Becker trat trotz mehrerer Wehwehchen und Grippenachwirkungen auch dank 200.000 D-Mark Extra-Antrittsprämie trotzdem an - vergebens © getty 13/18 1997 setzte es dann sogar eine Auftakt-Schlappe gegen Spanien. Der Abstieg wurde mit einem souveränen 5:0-Erfolg gegen Mexiko auch dank Becker verhindert © getty 14/18 Becker löste Pilic als Davis-Cup-Teamchef ab. Unter dem Weltsar debütierte unter anderem der junge Tommy Haas. Hier im Training mit Becker und seinem Vater © getty 15/18 1998 gelang Becker und dem DTB-Team ein souveräner Auftakterfolg gegen Südafrika (hier an der Seite von David Prinosil). Eine Runde später war allerdings gegen Schweden Endstation © getty 16/18 1999 bestritt Becker seine letzte Partie für den DTB. Beim 2:3 gegen Russland kam er an der Seite von Prinosil im Doppel zum Einsatz. Beim Turnier von Wimbledon beendete er seine Karriere auch offiziell © getty 17/18 Becker sicherte Deutschland den Davis Cup insgesamt zweimal (1988, 1989). Seine Einzelbilanz: 38 zu 3 © getty 18/18 2016 wurde Boris Becker für seine Verdienste im Davis Cup vom DTB ausgezeichnet. Etwas mehr als ein Jahr später ist er nun "Head of Men Tennis". Für die Relegation in Portugal haben dennoch die besten Spieler abgesagt

Uwe Semrau (DAZN): Die Gefahr ist 60:40 pro Abstieg. Die Portugiesen werden den deutschen Spielern die Hölle heiß machen. Wer von den deutschen Akteuren hat schon Erfahrungen gemacht mit einem Hexenkessel auswärts? Richtig, lediglich Boris Becker...

Marcel Meinert (SKY): Das Abstiegsrisiko ist für mich höher als 50 Prozent. Schon im Vorjahr wäre man auf heimischer Asche gegen Polen fast abgestiegen. Jetzt geht es auswärts auf dem gleichen Belag gegen einen stärkeren Gegner zur Sache, während das deutsche Team nominell schwächer besetzt ist. Auf Jan-Lennard Struff lastet noch mal ein größerer Druck als im Vorjahr. Ihm wäre zu wünschen, dass er seine Leistung in einem ganz wichtigen Moment abrufen kann, ansonsten könnte es richtig eng werden.

Seite 1: Wie groß ist die Abstiegsgefahr für den DTB?

Seite 2: Sind die Absagen der Top-Spieler verständlich?

Seite 3: Wie groß ist Boris Beckers Einfluss auf die deutschen Top-Spieler?

Seite 4: Warum ist Dustin Brown für den Davis Cup gesperrt?

Seite 5: Nur zwei Top-Ten-Männer im Einsatz: Hat sich der Davis Cup überlebt?