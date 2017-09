Revanche gegen Weißrussland

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Das österreichische Daviscup-Team kann von 2. bis 4. Februar 2018 in einem Heimspiel Revanche für die diesjährige Niederlage in Minsk nehmen. Zweitrundengegner wäre Russland, auswärts.

Lostag in London: Österreich trifft im kommenden Daviscup-Jahr in der 1. Runde der Europa/Afrika-Zone 1 auf einen alten Bekannten. Im April unterlag die Mannschaft von Kapitän Stefan Koubek in Weißrussland 1:3, von 2. bis 4. Februar 2018 gibt es die Möglichkeit zur Revanche.

"Wir kennen sie auswärts, jetzt können sie uns daheim kennenlernen", sagt Koubek. In Minsk habe man auf Hardcourt spielen müssen, "jetzt werden wir uns in den kommenden Tagen mit den Spielern und ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda beratschlagen. Wir werden uns den Ort und den Untergrund, auf dem wir die Weißrussen schlagen können, wohl überlegt aussuchen. Mit dem Heimvorteil können wir diese Hürde schaffen." Bei einem Sieg müsste das Team von 6. bis 8. April in Runde zwei in Russland antreten, eine ungleich schwerere Aufgabe. "Mit dem zweiten Gegner beschäftige ich mich erst, wenn wir gegen den ersten gewonnen haben", sagt Koubek.

Thomas Schweda freut sich auf ein Wiedersehen mit den Weißrussen. "Klar hätte es attraktivere Namen gegeben, aber wir werden ein ähnliches Tennisfest wie in Wels aufziehen und unser Team bestmöglich vermarkten", sagt der ÖTV-Geschäftsführer. "Wir können sie schlagen, und wir müssen sie schlagen, damit wir vielleicht heuer noch um den Aufstieg in die Weltgruppe mitspielen können." Dafür wäre nach einem erfolgreichen Auftakt auch ein Sieg in Russland Voraussetzung. Die Relegation wird von 14. bis 16. September gespielt.